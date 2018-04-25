В Instagram появился инструмент для загрузки личных данных

Около двух недель назад разработчики Instagram пообещали, что предложат пользователям инструмент для загрузки личных данных, которыми они когда-либо делились с сервисом. В ночь с 24 на 25 апреля обещание было исполнено и в социальной сети появилась соответствующая функция.

Появление в Instagram инструмента для загрузки личных данных является реакцией сервиса на скандал с участием Facebook и Cambridge Analytica. Возможность разом получить доступ ко всем своим файлам должно дать пользователям социальной сети чувство уверенности в том, что сервис не знает о них больше, чем они ему позволяют.

На момент выхода публикации инструмент загрузки личных данных гарантированно доступен только в веб-версии Instagram. Распространение обновления для мобильных приложений все еще продолжается, а потому возможность скачать копию персональных материалов из социальной сети имеют далеко не все пользователи.

Загрузка данных осуществляется не одномоментно. Желающие получить всю информацию о себе из социальной сети должны отправить соответствующую заявку, перейдя по этой ссылке, где необходимо ввести адрес своей электронной почты. Именно на него в течение 48 часов придет ссылка на загрузку личных материалов.