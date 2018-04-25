Ещё
В Instagram появился инструмент для загрузки личных данных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Instagram появился инструмент для загрузки личных данных 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Около двух недель назад разработчики Instagram пообещали, что предложат пользователям инструмент для загрузки личных данных, которыми они когда-либо делились с сервисом. В ночь с 24 на 25 апреля обещание было исполнено и в социальной сети появилась соответствующая функция.
Появление в Instagram инструмента для загрузки личных данных является реакцией сервиса на скандал с участием Facebook и Cambridge Analytica. Возможность разом получить доступ ко всем своим файлам должно дать пользователям социальной сети чувство уверенности в том, что сервис не знает о них больше, чем они ему позволяют.
На момент выхода публикации инструмент загрузки личных данных гарантированно доступен только в веб-версии Instagram. Распространение обновления для мобильных приложений все еще продолжается, а потому возможность скачать копию персональных материалов из социальной сети имеют далеко не все пользователи.
Загрузка данных осуществляется не одномоментно. Желающие получить всю информацию о себе из социальной сети должны отправить соответствующую заявку, перейдя по этой ссылке, где необходимо ввести адрес своей электронной почты. Именно на него в течение 48 часов придет ссылка на загрузку личных материалов.
Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Telegram предложит одновременный доступ к нескольким прокси Приложение Telegram X удалено из App Store Google Chrome для iOS получил новую полезную функцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова обвинила США в рейдерском захвате141
Россия доказала очередную ложь США391
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ128
Украина взялась за российские корабли60
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз23
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение