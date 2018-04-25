Windows 10 «облегчат» для сверхдешевых планшетов и компьютеров

Следующее крупное обновление Windows 10 под рабочим названием Redstone 5 будет включать «облегченную» версию операционной системы, предназначенную для недорогих ноутбуков и планшетов с малым объемом памяти — не больше 16 гигабайт. Упоминания о Windows «на диете» были найдены в последней тестовой сборке ОС (17650).

Несколько скриншотов Windows 10 Lean разместил пользователь твиттера Lucan. По его словам, установленная с нуля, 64-разрядная версия «десятки» занимает как минимум на 2 ГБ меньше места меньше обычной.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?) This new edition started shipping with this week's Skip Ahead build (17650) It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB

— Lucan (@tfwboredom) 20 апреля 2018 г.

Информацию о существовании Lean также подтвердил источник The Verge, близкий к Microsoft . Он сообщил, что разработчики стараются по максимуму урезать функции и удалить компоненты, которые не нужны малопроизводительному ПК. Lean-версия, например, избавлена от редактора реестра (regedit), браузера Internet Explorer (его место давно занял Edge) и других устаревших приложений.

Одна из задач Microsoft — сделать так, чтобы на недорогих устройствах оставалось свободное пространство, необходимое установщику обновлений Windows Update для загрузки файлов. На аппаратах с памятью до 16 ГБ, как правило, места всегда остается очень мало.

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Ожидается, что больше о Windows 10 Lean будет рассказано на конференции Microsoft Build, которая стартует в начале мая.