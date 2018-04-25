Роскомнадзор будет подходить к блокировке Telegram точечно

"В Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно", — сказал Гребенников.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

РОЦИТ 23 апреля договорился с Роскомнадзором о взаимодействии при проверке жалоб пользователей на сбои в работе ряда сайтов на фоне блокировки Telegram. По словам Гребенникова, на встрече в среду стороны договорились, что РОЦИТ продолжит прием жалоб от пользователей, которых «задело» блокировками IP-адресов. При этом другая отраслевая организация — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) — станет площадкой, через которую жалобы компаний в приоритетном порядке смогут быть переданы в Роскомнадзор для оперативного решения проблем.

По его словам, встреча с Роскомнадзором была организована РАЭК и РОЦИТ для обсуждения проблем, возникших в связи с блокировкой IP-адресов крупных облачных провайдеров, которыми пользуется Telegram.

"Дело в том, что все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними сообщения в адрес ведомства — никакого диалога с госорганами просто нет. Поэтому мы организовали установочное совещание, на котором можно было обменяться мнениями и рассказать о возникших проблемах", — пояснил Гребенников.