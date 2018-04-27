Ещё
Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов соцсетей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов соцсетей 

Авторадио 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Попадание IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных ресурсов произошло из-за «технологических особенностей» работы системы. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Там пояснили, что не передавали эти адреса операторам связи для ограничения доступа. Надзорный орган также подчеркнул, что в настоящее время IP-адреса от блокировки свободны. Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировку Telegram, исполняя решение суда. Основанием послужил отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей. В процессе блокировки Роскомнадзор внес в «черный список» несколько миллионов IP-адресов Amazon, Google и других компаний. Их Telegram использовал для обхода блокировок.
Авторадио: последние новости
Яндекс считает "ненормальной" ситуацию с блокировкой «Телеграм» Оголенные мужские ноги в шлепанцах взбесили женщин У некоторых пользователей в России этой ночью возникли проблемы с доступом к сайту Google
Комментарии  Ещё 56 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ182
Поставим Макаревича на место645
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились63
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение