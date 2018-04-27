Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов соцсетей 

Попадание IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных ресурсов произошло из-за «технологических особенностей» работы системы. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Там пояснили, что не передавали эти адреса операторам связи для ограничения доступа. Надзорный орган также подчеркнул, что в настоящее время IP-адреса от блокировки свободны. Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировку Telegram, исполняя решение суда. Основанием послужил отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей. В процессе блокировки Роскомнадзор внес в «черный список» несколько миллионов IP-адресов Amazon, Google и других компаний. Их Telegram использовал для обхода блокировок.