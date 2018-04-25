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Роскомнадзор попытается починить сломанный интернет
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Роскомнадзор попытается починить сломанный интернет 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Уже неделю Роскомнадзор гоняет Telegram по различным IP-адресам Google, Amazon, Digital Ocean и других компаний, предоставляющих детищу Павла Дурова облачные серверы и возможность работать на территории Российской Федерации. В своем неведении или преследуя какую-то высшую цель, государственное ведомство здорово попортило себе репутацию, попутно усложнив или сделав невозможным использование интернета для десятков миллионов россиян.
Чтобы как-то исправить последствия своей деструктивной деятельности, Роскомнадзор скооперировался с РОЦИТ (Региональным общественным центром интернет-технологий) и намеревается в ближайшее время провести встречу с представителями IT-индустрии.
В ходе встречи будет разработан порядок действий для восстановления уничтоженной инфраструктуры и восстановления работы пострадавших от блокировок сервисов. Отмечается, что на горячую линию Роскомнадзора и РОЦИТ уже поступило свыше 46 тысяч обращений, но всего 1000 из них не содержали пожелания скорейшей смерти в агонии всем сотрудникам ведомства за упавшие серверы PSN, Fortnite и PUBG, а несли действительно ценную информацию, которая была передана аналитикам.
Пока специалисты успели обработать 500 жалоб, половина которых была ложными. «С остальными сотрудники ведомства ведут необходимую работу по разъяснению ситуации», — поясняет РОЦИТ.
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