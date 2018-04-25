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Google собирается закрыть Play Music ради YouTube Remix
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Google собирается закрыть Play Music ради YouTube Remix 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Музыкальная служба Google Play Music будет закрыта в угоду YouTube Remix — нового стримингового сервиса по подписке, который начнет работу позднее в этом году. По сообщению «надежного» источника Droid-Life, Google не только отключит «Play Музыку», но и вынудит пользователей перебраться на новую платформу до конца 2018-го.
Remix будет действовать по модели, схожей со Spotify, предлагая пользователям слушать треки по запросу. Некоторые функции, включая просмотр музыкальных клипов, будут позаимствованы у самого YouTube. У Play Music новый сервис позаимствует систему рекомендаций, «умные» плей-листы, подборки песен в зависимости от времени суток и некоторые другие возможности.
Проект возглавляет бывший менеджер Warner Music и нынешний руководитель музыкального направления YouTube Лиор Коэн. По слухам, Google уже заключила необходимые соглашения со всеми крупнейшими звукозаписывающими лейблами.
Информатор Droid-Life не уточнил, когда закроется «Play Музыка», однако пользователи будут принудительно переведены на Remix до конца года. Вероятно, это подразумевает автоматическую синхронизацию плей-листов и библиотек с новой службой. Изменится ли цена за подписку, неясно.
В Google официально пока не подтверждают слияние «Play Музыки» с YouTube Remix. В пресс-службе компании только напомнили, что ранее объявляли об объединении продуктовых команд YouTube Music и Google Play, и отметили, что «сегодня для пользователей ничего не изменится».
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Ранее Google уже предпринимала попытки создать популярный потоковый сервис, как Apple Music или Spotify, но они оказались не слишком-то успешными. В 2011 году поисковик запустил сервис Google Play Music, открывающий доступ к фонотеке из более чем 40 миллионов треков по подписке, а в 2015-м — платную версию YouTube Red без рекламы, позволяющую воспроизводить музыку или аудиокниги в фоновом режиме.
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