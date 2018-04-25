Общество научных работников попросило остановить Роскомнадзор

25 апреля на сайте ОНР появилось открытое письмо на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором критикуются действия Роскомнадзора, с 16 апреля пытающегося заблокировать мессенджер Telegram.

Авторы письма выразили недовольство массовыми перебоями в работе сети научных контактов ResearchGate, архивах издательства Wiley, центрального хранилища библиотек Java, сайта журнала Science, поисковой системы Google и многих других сервисов. По их словам, Роскомнадзор создал препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов.

«Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — заявили в Обществе научных работников.

Учёные попросили главу правительства пресечь деятельность Роскомнадзора и наказать сотрудников ведомства, виновных в перебоях в работе интернет-сервисов.

Между тем «Медиалогия» сообщает, что с 16 по 23 апреля число просмотров Telegram-каналов упало на 76,5%. Аудитория особенно заметно отхлынула от каналов о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях и хобби. «Количество просмотров общественно-политических и бизнес каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», — говорится в материале.