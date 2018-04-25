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Общество научных работников попросило остановить Роскомнадзор 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Общество научных работников (ОНР) попросило Дмитрия Медведева пресечь деятельность Роскомнадзора.
25 апреля на сайте ОНР появилось открытое письмо на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором критикуются действия Роскомнадзора, с 16 апреля пытающегося заблокировать мессенджер Telegram.
Авторы письма выразили недовольство массовыми перебоями в работе сети научных контактов ResearchGate, архивах издательства Wiley, центрального хранилища библиотек Java, сайта журнала Science, поисковой системы Google и многих других сервисов. По их словам, Роскомнадзор создал препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов.
«Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — заявили в Обществе научных работников.
Учёные попросили главу правительства пресечь деятельность Роскомнадзора и наказать сотрудников ведомства, виновных в перебоях в работе интернет-сервисов.
Между тем «Медиалогия» сообщает, что с 16 по 23 апреля число просмотров Telegram-каналов упало на 76,5%. Аудитория особенно заметно отхлынула от каналов о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях и хобби. «Количество просмотров общественно-политических и бизнес каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», — говорится в материале.
Ранее Sobesednik.ru писал о предложении ФАС обязать производителей смартфонов и планшетов предустанавливать на устройства российские приложения — браузер, почту, аудиопроигрыватель и другие. «ФАС, видимо, считает, что есть политический момент давить западные компании, и они хотят быть в струе этого», — прокомментировал эту идею ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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