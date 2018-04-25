Ученые России призвали остановить «вредоносную деятельность» Роскомнадзора

Общество научных работников (ОНР) обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора », из-за попыток которого заблокировать Telegram оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов. Открытое письмо опубликовано на портале ОНР.

Как следует из обращения, в результате действий Роскомнадзора ученые лишились доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science и поисковой системе Google

Кроме того, была сорвана подача заявок на конкурсы грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, частично парализован учебный процесс в таких вузах, как МГУ ВШЭ , и затруднен доступ к сайту Вольного сетевого сообщества «Диссернет», «разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора».

Авторы письма выразили возмущение перебоями работы сети. «Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — подчеркнули ученые.