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Ученые России призвали остановить «вредоносную деятельность» Роскомнадзора
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Ученые России призвали остановить «вредоносную деятельность» Роскомнадзора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Общество научных работников (ОНР) обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», из-за попыток которого заблокировать Telegram оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов. Открытое письмо опубликовано на портале ОНР.
Как следует из обращения, в результате действий Роскомнадзора ученые лишились доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science и поисковой системе Google.
Кроме того, была сорвана подача заявок на конкурсы грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, частично парализован учебный процесс в таких вузах, как МГУ и ВШЭ, и затруднен доступ к сайту Вольного сетевого сообщества «Диссернет», «разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора».
Авторы письма выразили возмущение перебоями работы сети. «Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — подчеркнули ученые.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Представители Роскомнадзора заблокировали миллионы IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.
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