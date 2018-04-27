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Искусственный интеллект помог YouTube удалить 6,7 млн проблемных видео
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Искусственный интеллект помог YouTube удалить 6,7 млн проблемных видео 

BitCryptoNews 51 минуту назад
Фото: BitCryptoNews
В Google рассказали, что искусственный интеллект помогает им выявлять и удалять видеоролики с запрещенным содержанием.
За три месяца с помощью ИИ на YouTube было удалено 6,7 млн видеороликов с элементами насилия, порнографии, спама и терроризма. При этом около 76% из них были изъяты еще до того, как их увидели пользователи. Платформа не смогла полностью избежать просмотров оставшейся части. В основном это был контент, содержащий насильственный экстремизм, который изначально обрабатывался медленнее, но его анализ существенно улучшили за прошедший год.
Однако компьютерные алгоритмы YouTube не удаляют видео самостоятельно. Люди просматривают каждый отмеченный ролик, чтобы убедиться в том, что он действительно нарушает политику платформы. В этом году компания планирует нанять 10 000 человек для изучения обработки контента. YouTube возлагает огромные надежды на самообучающиеся алгоритмы, поскольку потоковая служба сталкивается с серьезными проблемами в процессе модерации контента. Так как помимо «классических» проблемных тем в последнее время наблюдается рост числа дезинформирующих видеороликов, которые также могут оказывать негативное влияние на пользователей.
Напомним, что Google добавила в Gmail искусственный интеллект.
текст: Иван Маличенко, фото:
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