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В «Дом.ru» рассказали, почему 25 апреля отключился интернет в Перми
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В «Дом.ru» рассказали, почему 25 апреля отключился интернет в Перми 

59.ru 20 минут назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 25 апреля, в 11:42 произошла авария на сети «ЭР-Телеком» в Перми. В результате чего произошло массовое отключение интернета у абонентов. По горячей линии клиентам рассказывали, что возникла техническая неисправность оборудования. На восстановление связи потребовалось больше часа.
— Система мониторинга компании выявила проблемные узлы в режиме онлайн. Технические специалисты немедленно приступили к устранению неполадок и полностью восстановили работоспособность сети за 1 час 31 минуту, — рассказали в пресс-службе компании. — Причиной, по предварительному анализу, стал программный сбой в работе коммутатора (устройства, которое соединяет несколько узлов сети, — прим.автора).
Сейчас доступ к услугам связи восстановлен. Специалисты компании анализируют ситуацию.
Ранее мы сообщали о сбоях в работе мессенджера Telegram, который был заблокирован роскомнадзором по решению суда.
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