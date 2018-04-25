На Северном Кавказе создали интерактивную карту сложных участков дорог

Интерактивная карта сложных участков дорог Северного Кавказа, созданная в регионе, поможет автомобилистам своевременно узнавать о ремонте и реконструкции дорог или опасных участках.

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и «Карта размещена на официальном сайте ведомства (подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» — Ред.) и открыть ее можно с любого компьютера или смартфона. Сервис позволят получить информацию о состоянии проезда по федеральным дорогам Ставрополья Ингушетии », — сообщил глава проектного офиса Упрдор «Кавказ» Аюб Истамалов на брифинге регионального информационного центра ТАСС в Пятигорске

Актуальные данные в круглосуточном режиме поступают на ресурс с 50 камер фотофиксации и 48 метеорадаров, установленных по всей сети дорог. Кроме того, переключившись на слой «Проекты», пользователи смогут увидеть объекты ремонта и строительства со сроками окончания работ.

«Средняя интенсивность движения по 90% дорог округа составляет более 7 тысяч автомобилей в сутки, в крупных городах, подъездах к городам, где регистрируются потоки до более 20 тысяч машин. Летом количество автомобилей увеличивается в полтора раза», — отметил глава отдела строительства управления Сергей Домницкий.