Российские депутаты хотят ограничить время пользования соцсетями до 3-х часов

Российские депутаты хотят ограничить время пользования соцсетями до 3-х часовПетербургский депутат Андрей Анохин подготовил новый законопроект о регулировании интернета. И вам он точно не понравится.

Тот самый депутат, который вызывал Алексея Навального на рэп-баттл, предложил запретить заходить в соцсети. Вернее, заходить на длительное время.

По этому поводу он представил законопроект «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети „Интернет“, причиняющего вред здоровью и развитию человека».

Суть — привязать любимые соцсети к порталу «Госуслуг», а также ограничить время пребывания в социальных сетях до трёх часов в день. По задумке автора, соцсети, не работающая с «Госуслугами», должна быть заблокирована.

Что касается возраста пользователей соцсетей, то он должен быть не ниже 18 лет:

Они должны использоваться в образовательных, медицинских и иных организациях, в которых обучаются, воспитываются и (или) содержатся лица, не достигшие возраста 18 лет Предложенные депутатом меры, по его убеждению, помогут защитить граждан от «падения нравов и нервных срывов». Ведь всему виной соцсети, господа. Только они, запомните это.