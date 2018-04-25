«Поход вникуда». Почему обречена идея импортозамещения мобильных приложений

24 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать производителей смартфонов и планшетов предустанавливать на устройства российские приложения — браузер, почту, аудиопроигрыватель и другие.

«Другими словами, если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю, — сообщается на сайте ведомства. — Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами».

Кроме того, в ФАС заявили, что пользователи должны иметь возможность удалять предустановленные приложения, без которых возможна корректная работа устройства. При этом в ведомстве заверили, что их идея цифрового импортозамещения не подразумевает удаления со всех смартфонов продуктов Google и Apple

Отметим, что предложение ФАС прозвучало на фоне практически безуспешных попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram, в результате которых, в частности, были заблокированы десятки ip-адресов Google . Это, в частности, привело к перебоям в работе сервисов Captcha от Google, Google Play и Google Drive. Впрочем, в РКН отрицают свою причастность к этим сбоям.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обращает внимание на то, что операционные системы, будь то iOS или Android, а также предустановленные на мобильных устройствах приложения — это коммерческие продукты частных компаний, которыми государство не вправе распоряжаться по собственному произволу:

— Понятно, что «Яндекс» спит и видит, чтобы это происходило и происходило бесплатно, — заявил Эльдар Муртазин в разговоре с Sobesednik.ru. — Собственно, все терзания с Google посредством ФАС были ровно об этом [в феврале 2015 года ФАС после заявления «Яндекса» возбудила против Google дело из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке; в ноябре американская компания подала ответный иск против ФАС; в апреле 2017 года разбирательство закончилось мирным соглашением — прим. Sobesednik.ru]. Но согласно договорённостям, которые заключил ФАС с Google, они в ближайший год не могут претендовать на что-то подобное. Это первый момент.

Второй момент: такой юридической правоприменительной практики в мире не было вообще нигде. Прецедент создать в России не получится — просто потому, что это, мягко говоря, ведёт к очень большим последствиям. Все последствия — неприятные в первую очередь для России. Если такое случится, мы станем изгоями в правовом и юридическом аспектах, то есть страной, которая не соблюдает правоприменительную практику.

Эльдар Муртазин // фото: кадр YouTube

— Основное, что нужно знать: условно говоря, у вас есть ваша собственность, на которую сегодня претендует кто-то, в данном случае ФАС, претендует бесплатно, — объясняет Эльдар Муртазин. — Вы этой собственностью торгуете, вы получаете от этого доход. Тут приходят «умные» люди, которые не создали ничего, не ударили пальцем о палец, и говорят: «Знаете, ребята, вот вы создали систему, а ещё и зарабатываете на этом деньги. Давайте-ка мы решим, кто будет пользоваться плодами ваших трудов». Это рэкет, по-другому это назвать нельзя.

Я к этому отношусь крайне неодобрительно. Существует практика, когда есть действительно государственные сервисы — в Америке, например, это 911, — и принимается решение, что должны быть определённые опции как в телефонах, так и в смартфонах, которые эти сервисы поддерживают. Это другая история. Но история устанавливать чужие коммерческие приложения, из которых компании извлекают доход, — это бред. Очередной поход вникуда.

На сегодняшний день ФАС, видимо, считает, что есть политический момент давить западные компании, и они хотят быть в струе этого. Но они придумывают очень неправильные истории, которые на практике не могут воплотиться в жизнь. Максимум, чего добьётся ФАС со товарищи — это то, что в конце концов в России просто перестанет работать ряд сервисов или они будут работать в других юридических аспектах. Ничего хорошего ни для страны, ни для бизнеса в стране они при этом не добьются, — считает Эльдар Муртазин.