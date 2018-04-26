Браузер Google Chrome получит обновленный дизайн

В последней тестовой сборке Chrome для разработчиков началось тестирование нового дизайна. Браузер получит больше элементов так называемого «материального» дизайна (Material Design): все углы станут закругленными, а границы элементов станут менее контрастными.

На Windows, Linux и Chrome OS в левой части окна будет расположена кнопка «+» для открытия новой вкладки, а на macOS она останется справа. К адресной строке и диалоговым окнам будет добавлен эффект «всплытия» при наборе текста. Сейчас оценить новый дизайн Chrome могут лишь пользователи Windows. Достаточно загрузить с офсайта Google самую новую версию Canary, ввести chrome://flags/#top-chrome-md в адресной строке и выбрать пункт refresh из выпадающего меню.

Кроме Chrome компания преобразит и веб-версию Gmail. Здесь также появятся некоторые элементы того же «материального» дизайна, а общая картина будет напоминать мобильные приложения почты Google. Более подробно о редизайне станет известно на конференции Google I/O 9 мая в Маунтин-Вью.