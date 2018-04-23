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Роскомнадзор: IP-адреса Google Play и Google Drive не вносили в список запрещённых
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Роскомнадзор: IP-адреса Google Play и Google Drive не вносили в список запрещённых 

Говорит Москва 23 апреля 2018
В Роскомнадзоре отмечают, что мобильные приложения также доступны.
Ранее сегодня в ведомстве опроверг информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к Telegram в России оказались под блокировкой некоторые ресурсы Google.
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