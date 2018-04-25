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В Twitter поменяли политику конфиденциальности
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В Twitter поменяли политику конфиденциальности 

RT на русском 50 минут назад
Сервис микроблогов Twitter обновил свою политику конфиденциальности в рамках нового закона ЕС о защите данных.
Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно заявлению компании, основные изменения коснутся средств управления личными данными.
«Мы считаем, что вы должны знать, какими данными вы делитесь с нами и как мы их используем, а также, что важнее всего, вы должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием ваших данных», — указывается в сообщении.
Отмечается, что обновления вступят в силу 25 мая 2018 года.
Ранее «Известия» писали, что мировой объём утечек личных данных в 2017 году вырос более чем в четыре раза — до 13,3 млрд записей.
RT на русском: последние новости
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