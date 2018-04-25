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Twitter изменил политику конфиденциальности
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Twitter изменил политику конфиденциальности 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Компания Twitter обновила политику конфиденциальности в рамках нового закона Евросоюза о защите данных.
В компании считают важным дать знать пользователям, какими сведениями они делятся с Twitter и как в соцсети их используют. Кроме того, в Twitter подчеркнули, что пользователи должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием своих данных, передает "Газета.ру". Известно, что нововведения преимущественно затронут средства управления личной информацией.
Ранее в Facebook впервые раскрыли внутренние правила, касающиеся удаления постов или блокировки пользователей. Документ содержит шесть глав.
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