Twitter изменил политику конфиденциальности

Компания Twitter обновила политику конфиденциальности в рамках нового закона Евросоюза о защите данных.

В компании считают важным дать знать пользователям, какими сведениями они делятся с Twitter и как в соцсети их используют. Кроме того, в Twitter подчеркнули, что пользователи должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием своих данных, передает "Газета.ру" . Известно, что нововведения преимущественно затронут средства управления личной информацией.

Ранее в Facebook впервые раскрыли внутренние правила, касающиеся удаления постов или блокировки пользователей. Документ содержит шесть глав.