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Twitter изменил политику конфиденциальности
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Twitter обновил изменил политику конфиденциальности из-за закона в ЕС 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Reuters
Сервис микроблогов Twitter обновил условия предоставления услуг и политики конфиденциальности перед вступлением в силу нового регламента защиты персональных данных в ЕС, сообщается на сайте сервиса.
"Мы считаем, что вы должны всегда быть в курсе того, какие ваши данные мы собираем и как мы их используем, а также иметь в своем распоряжении действенные средства управления сбором и использованием ваших данных…. В рамках подготовки к вступлению в силу в следующем месяце нового законодательства о защите данных мы обновили условия предоставления услуг и политику конфиденциальности Твиттера, чтобы вы могли принимать продуманные решения в отношении информации, которой вы с нами делитесь", — сообщает сервис.
В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.
"Эти обновления вступят в силу 25 мая 2018 года. Если вы продолжите пользоваться нашими сервисами после указанной даты, это будет означать ваше согласие с внесенными изменениями. Рекомендуем внимательно ознакомиться с обновленными документами, но ключевые изменения политики конфиденциальности указаны ниже", — говорится в сообщении.
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