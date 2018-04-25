Twitter изменил политику конфиденциальности

Twitter обновил изменил политику конфиденциальности из-за закона в ЕС

Сервис микроблогов Twitter обновил условия предоставления услуг и политики конфиденциальности перед вступлением в силу нового регламента защиты персональных данных в ЕС , сообщается на сайте сервиса.

"Мы считаем, что вы должны всегда быть в курсе того, какие ваши данные мы собираем и как мы их используем, а также иметь в своем распоряжении действенные средства управления сбором и использованием ваших данных…. В рамках подготовки к вступлению в силу в следующем месяце нового законодательства о защите данных мы обновили условия предоставления услуг и политику конфиденциальности Твиттера, чтобы вы могли принимать продуманные решения в отношении информации, которой вы с нами делитесь", — сообщает сервис.

В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.