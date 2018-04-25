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Чистая прибыль Twitter в I квартале составила $61 млн против убытка годом ранее
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Чистая прибыль Twitter в I квартале составила $61 млн против убытка годом ранее 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за первый квартал 2018 года составила 60,997 миллиона долларов против такого же убытка годом ранее, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за квартал составила 0,08 доллара против убытка в 0,09 доллара в 2017 году. При этом скорректированная прибыль на акцию компании составила 16 центов против 11 центов годом ранее и выше прогноза прибыль в 12 центов за бумагу. Выручка Twitter выросла на 21,3% год к году, до 664,871 миллиона долларов. При этом выручка от рекламы также выросла в годовом выражении по итогам квартала на 21%, до 575 миллионов долларов.
Число месячных активных пользователей Twitter в первом квартале составило 336 миллионов человек, что на 3% больше аналогичного показателя за январь-март 2017 года и на 6 миллионов больше по сравнению с прошлый кварталом. Twitter сообщает, что рост пользователей был сдержан из-за изменений в интеграции приложения в браузере Safari, а также «из-за усилий для улучшения качества информации» в соцсети. При этом аналитики ожидали роста числа пользователей всего на 4 миллиона.
"Мы продолжаем упрощать использование Twitter, запуская сервисы закладок и видео-закладок, а также обеспечиваем более простое отслеживаем тем, интересов и событий благодаря новой группировки твитов по хронологии вокруг определенного новостного события ", — говорится в пресс-релизе компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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