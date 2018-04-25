MIT: три сценария «убийства» биткоина

Издание Массачусетского технологического института (MIT) Technology Review опубликовало статью под заголовком «Давайте уничтожим биткоин», в которой описало 3 сценария ликвидации первой криптовалюты.

Сценарий первый: Fedcoin

«Скажем, на дворе далекое будущее, но вы все еще должны платить налоги. Только теперь вы не заполняете никаких деклараций, потому что специальный алгоритм списывает необходимую сумму в валюте Fecoin с вашего электронного кошелька», — сказано в статье.

Эта концепция была представлена исследователем ФРС в Сент-Луисе Дэвидом Андольфатто и дополнена бакалавром Йельского университета Сахилом Гупта . По мнению Гупты, цифровая валюта центробанка позволит платежной сети на основе блокчейна быть намного эффективнее, быстрее и экономичнее. Банк Канады построил имитацию такой системы на базе Ethreum в 2016 году.

Сценарий второй: доминирование Facebook

Во втором варианте контроль над биткоином перейдёт в руки Facebook. Социальная сеть создаст для своих пользователей биткоин-кошелёк и будет вознаграждать их криптовалютой за взаимодействие с рекламными объявлениями, а также позволит пользоваться сервисом без показа рекламы, если они согласятся предоставить Facebook неиспользуемые мощности своих компьютеров для майнинга.

«Если компании удастся убедить большую часть пользователей биткоина и майнеров использовать специальный биткоин-клиент от Facebook, то социальная сеть сможет устанавливать правила игры и в результате превратит биткоин в корпоративную версию Fedcoin», — говорится в материале.

Facebook также может свергнуть биткоин, выпустив собственную криптовалюту, как это делает мессенджер Telegram, привлекший $1,7 млрд в ходе ICO.

Сценарий третий: множество альткоинов

Создание множества новых цифровых валют для каждого отдельного случая: покупки телефона определенной компании, автомобиля, продуктов в конкретном магазине и оплаты профильных услуг, по мнению аналитиков издания, сделают биткоин незначимым. Более того, многие компании уже заняты созданием собственных токенов, что свидетельствует о том, что данный сценарий осуществляется сегодня.

«Вы стоите в очереди на кассе в магазине. В вашем телефоне есть цифровой кошелёк, который содержит не только Fedcoin и FacebookCoin, но и AppleCash, ToyotaCash, а также монету каждого отдельного магазина, который вы посещаете. Также появятся монеты для оплаты услуг нянек и проезда в метро», — пишут авторы.

В этом случае очевидным преимуществом биткоина станет анонимность и невозможность цензуры, хотя, если верить Эдварду Сноудену, Агентство национальной безопасности США (АНБ) уже вплотную занимается идентификацией пользователей биткоина.

«Если криптовалюты получат широкое распространение, то привычки масс будут определять, что станет видением Сатоши Накамото, а не желания ранних сторонников биткоина», — заключает MIT.