Виртуальный консультант «Андрей» дал клиентам «Аэроэкспресса» уже 21 тысячу ответов

Бот «Андрей» ответил более чем на 21 тысячу обращений пользователей сайта «Аэроэкспресса» с ноября прошлого года, виртуальный консультант может подсказать расписание поездов, правила проезда и поможет купить билет, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Запуск виртуального консультанта состоялся в ноябре 2017 года и позволил ощутимо снизить нагрузку на специалистов call-центра «Аэроэкспресса», а также значительно повысить скорость обслуживания клиентов.

«Затраты на поддержание работы горячей линии снизились на 17%. С момента запуска «Андрей» ответил более чем на 21 тысячу обращений и количество запросов растет ежемесячно. В марте вопросы боту задали около 9 тысяч пользователей сайта, что вдвое больше, чем в первый месяц работы», — говорится в сообщении.

Без участия операторов «Андрей» дает исчерпывающие ответы на часто возникающие вопросы — запрос остается удовлетворен в 72% случаев. Бот подскажет, как купить билеты на поезд до аэропорта, когда ближайший рейс, покажет правила проезда. Он может объяснить, где расположен тот или иной терминал и сколько времени займет поездка на аэроэкспрессе.

«Андрей» понимает живой язык, а не просто предлагает на выбор пункты меню. Например, при вопросе «как быстро после оплаты билет приходит на почту?» бот догадается, что речь идет об электронном билете и ответит, что он высылается в течение нескольких секунд. Поймет он и когда клиент интересуется специальными тарифами и провозом багажа.

Программа для общения с пользователями сайта «Аэроэкспресса» разработана российской компанией Just AI, входящей в группу i-Free, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта. Компания-разработчик в тесном сотрудничестве со специалистами по работе с обращениями «Аэроэкспресса» продолжает улучшать виртуального помощника, обучая с помощью данных из запросов посетителей сайта. Уже сейчас, согласно оценке пользователей, полезность и полнота ответов «Андрея» составляет более 60%.