Злоумышленники продавали личные данные на платформе Facebook годами

Номера социального страхования, адреса, номера телефонов и, возможно, номера кредитных карт десятков людей рекламируются и продаются на Facebook. Социальная сеть удалила некоторые данные после того, как узнала об инциденте.

Киберпреступники опубликовали конфиденциальную информацию, принадлежащую десяткам людей, на платформе Facebook. Злоумышленники рекламировали целые базы данных частной информации. Удивительно, что некоторые из таких постов оставались на площадке соцсети в течение многих лет.

Как утверждают специалисты, найти эти данные с помощью поисковой системы Google не представляло никакого труда, что отчасти подтверждается опубликованным скриншотом:

«Я удивляюсь тому, сколько лет подобные противозаконные публикации хранились на платформе Facebook. Судя по всему, у социальный сети нет механизмов, которые бы выявляли подобное», — сообщил независимый исследователь Джастин Шафер. — «На самом деле, стоило просто разработать систему, которая бы по ключевым словам детектировало такие посты».

Экспертам удалось определить, что некоторые из рекламируемых киберпреступниками данных действительно принадлежат конкретным людям, что ставит под угрозу их личную информацию.