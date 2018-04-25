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Автор «Электронного юриста» обвинила Мосгорсуд в незаконном использовании программы
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Автор «Электронного юриста» обвинила Мосгорсуд в незаконном использовании программы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Автор веб-приложения «Электронный юрист» Анастасия Виноградова обвиняет Московский городской суд в незаконном использовании ее программы. Женщина утверждает, что ей причинен ущерб размером более чем 21 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 24 апреля в полицию обратилась А. Виноградова, которая заявила, что с 2014 г. начала работу над «Электронным юристом», а в ноябре 2016 г. зарегистрировала авторские права. Все это время разработка велась в закрытом режиме, пока в 2017 г. автор не представила программу компании «Мэйл.ру» и разместила статью о программе на одном из ресурсов. По словам А. Виноградовой, после презентации программы были заключены лицензионные договора.
«Как рассказала А. Виноградова, 23 апреля она зашла на сайт Мосгорсуда и обнаружила, что там используется ее программа, вдобавок на сайте опубликованы шаблоны документов, доступ к которым должен быть ограничен. В использовании «Электронного юриста» был замечен и сайт Арбитражного суда Москвы. ООО «Мэйл.ру» никаких отчетов А. Виноградовой не присылало. Согласно официальному отчету Мосгорсуда, из личных кабинетов пользователей было подано 21,2 тыс. электронных заявлений. Ущерб от данных действий заявитель оценила в 21 млн 220 тыс. руб.», — сказал источник.
Он добавил, что полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
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