CBS All Access запущен в Канаде

SVOD-сервис CBS All Access запущен в Канаде , это стало первым шагом в международной экспансии компании CBS в этом сегменте.

За $5,99 CBS All Access предложит канадским зрителям более 7500 единиц контента по запросу без рекламы, в том числе все сезоны актуальных сериалов CBS, прошлые сезоны и классические шоу, а также онлайн доступ к CBSN, новому стриминг-сервису CBS News 24/7.

CBS All Access доступен в Канаде по адресу cbsallaccess.ca, мобильных устройствах iOS и Android, а также Apple TV и Chromecast. В ближайшие месяцы CBS All Access станет доступен и на других устройствах.

«Запуск CBS All Access в Канаде — переломный момент для сервиса», — заявил Марк ДеБевуаз, президент и исполнительный директор CBS Interactive, — «У нас есть колоссальный опыт развития на родном рынке, и мы заинтересованы в возможности развить наш сервис за рубежом на различных платформах и устройствах. Мы с нетерпением ожидаем распространения сервиса на новых платформах, с ещё большим количеством контента, на новых рынках по всему миру».

CBS All Access дает доступ к тысячам эпизодов топовых программ CBS на цифровых платформах, и фанаты могут смотреть еще больше контента CBS в рамках простого в использовании мультиплатформенного сервиса.