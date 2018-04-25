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CBS All Access запущен в Канаде
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CBS All Access запущен в Канаде 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
SVOD-сервис CBS All Access запущен в Канаде, это стало первым шагом в международной экспансии компании CBS в этом сегменте.
За $5,99 CBS All Access предложит канадским зрителям более 7500 единиц контента по запросу без рекламы, в том числе все сезоны актуальных сериалов CBS, прошлые сезоны и классические шоу, а также онлайн доступ к CBSN, новому стриминг-сервису CBS News 24/7.
CBS All Access доступен в Канаде по адресу cbsallaccess.ca, мобильных устройствах iOS и Android, а также Apple TV и Chromecast. В ближайшие месяцы CBS All Access станет доступен и на других устройствах.
«Запуск CBS All Access в Канаде — переломный момент для сервиса», — заявил Марк ДеБевуаз, президент и исполнительный директор CBS Interactive, — «У нас есть колоссальный опыт развития на родном рынке, и мы заинтересованы в возможности развить наш сервис за рубежом на различных платформах и устройствах. Мы с нетерпением ожидаем распространения сервиса на новых платформах, с ещё большим количеством контента, на новых рынках по всему миру».
CBS All Access дает доступ к тысячам эпизодов топовых программ CBS на цифровых платформах, и фанаты могут смотреть еще больше контента CBS в рамках простого в использовании мультиплатформенного сервиса.
CBS All Access был запущен в США в октябре 2015 года и с того времени быстро набирает абонентов. В марте 2015 года CBS Corporation заявили о намерении к 2020 году набрать 8 млн подписчиков для сервисов CBS All Access и SHOWTIME. Недавно CBS анонсировал, что подписчики прибавляются быстрее, чем ожидалось, в 1 квартале 2018 года их было уже 5 млн  ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION
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