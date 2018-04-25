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Абоненты «Билайна» пожаловались на проблемы со связью
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Абоненты «Билайна» пожаловались на проблемы со связью 

360tv.ru 2 часа назад
В среду, 25 апреля, у московских абонентов «Билайна» возникли проблемы со связью. На телефонах периодически пропадает сеть, отсутствует интернет, а дозвониться по нужному номеру получается со второй‐третьей попытки.
При звонках в call-центр оператора информатор предупреждает о технических проблемах. О чем именно идет речь, не уточняется.
В Twitter пользователи делятся проблемами, с которыми им пришлось столкнуться при пользовании услугами «Билайн». Причем речь идет не только о сегодняшнем дне.
На портале Downdetector опубликована карта сбоев у оператора. Последние отчеты о перебоях со связью поступают на сайт в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.
«Москва, Текстильщики, «Билайн» не функционирует! А интернет есть», — комментируют ситуацию пользователи.
Об отсутствии связи говорят жители Кунцево, нет ее, по словам москвичей, на Кожуховской, Угрешской и в районе Дубровки и Угрешская.
«Кантемировская: интернет третий день работает со сбоями, постоянные отключения на 10-15 минут. Звонил в «Билайн», сказали, что все хорошо», — добавляют пострадавшие от сбоя.
В компании-операторе пока никак не прокомментировали причины плохой связи.
Накануне пользователи Instagram столкнулись с проблемами доступа к приложению. Почему произошли неполадки, неизвестно. По имеющимся данным, система авторизации сервиса упала на 37%.
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