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Автором оснований для блокировок Роскомнадзора оказался сотрудник под арестом
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Автором оснований для блокировок Роскомнадзора оказался сотрудник под арестом 

Lenta.ru 1 час назад
Журналисты РБК обнаружили, что проект нового приказа Роскомнадзора о блокировках, опубликованный на портале нормативных актов 23 апреля, был создан сотрудником ведомства Борисом Едидиным, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.
Речь идет о документе, который содержит новые основания для блокировки сайтов, позволяющих обходить ограничения на посещение порталов на территории России. В новой версии приказа говорится, что основанием для блокировки могут быть «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».
На портале проектов нормативных актов опубликован Word-документ, в свойствах которого значится, что он был создан 6 марта Борисом Едидиным. Ранее этот сотрудник Роскомнадзора возглавлял правовое управление, с октября 2017 года он находится под следствием. В ноябре 2017 года он сам утверждал, что уволен из ведомства.
Его адвокат Артур Большаков заверил, что это техническая ошибка. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова предположила, что либо кто-то другой в ведомстве воспользовался учетной записью Единина, либо он сам продолжает работать.
В Роскомнадзоре ситуацию не прокомментировали.
Новый приказ Роскомнадзора, регулирующий обход блокировок, может быть внесен для легализации массового бана IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, считают эксперты. Повальное ограничение доступа к IP-адресам Google, Amazon, Microsoft и другим началось 16 апреля.
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