«Почта России» столкнулась со сбоем сервиса Captcha

"Вы видите, что даже простое отключение ряда IP-адресов (и — ред.) ряд сервисов у вас просто вышибает. Мы тоже получили маленькую проблемку. Мы использовали сервис Сaptcha (проверка, что ты не робот — ред.) от Google . При отключении ряда IP-адресов мы потеряли несколько часов общения с клиентами", — рассказал Емельченков на форуме «Российский софт: эффективные решения» в рамках Российской недели высоких технологий.

"Нам это не нужно и не интересно. Поэтому чем дальше, тем больше смотрим, чтоб не было таких историй", — отметил он. Он призвал использовать решения, которые соответствуют требованиям российского ПО. «Если вы современные облачные решения не переведете на российское ПО, у вас будут проблемы», — полагает замглавы «Почты России».

В то же время, в понедельник Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Сaptcha). Также ведомство сообщило, что IP-адреса Google Play и Google Drive не вносились в реестр запрещенной информации. Недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей Роскомнадзор объяснил несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение решения суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).