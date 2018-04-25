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Мобильный браузер Opera Touch ориентирован на управление одной рукой
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Мобильный браузер Opera Touch ориентирован на управление одной рукой 

Ferra.ru 58 минут назад
Компания Opera Software представила новый мобильный браузер Opera Touch. Он оптимизирован для управления одной рукой и синхронизируется с десктопной версией Opera без необходимости ввода пароля или логина.
Браузер открывается сразу в режиме поиска. После ввода запроса Opera Touch не потребует от пользователя каких-либо дополнительных кликов для старта поиска. Браузер также поддерживает голосовой поиск и позволяет сканировать QR и штрих-коды.
В нижней части браузера располагается кнопка быстрого доступа FAB (Fast Action Button). Она всегда находится на экране браузера и предоставляет прямой доступ к последним вкладкам и к функции поиска. Кроме того, кнопка позволяет просматривать все функции браузера одним нажатием пальца.
Ещё одна особенность — функция Flow для быстрого обмена между устройствами без ввода логинов и паролей. Она доступна Opera Touch и в обновленной версии браузера Opera для компьютеров. Для установки безопасного соединения потребуется считать QR-код в браузере Opera для компьютеров с помощью Opera Touch. Затем можно делиться ссылками, изображениями, видео и заметками.
Браузер Opera Touch уже доступен для Android в Google Play и в скором времени появится для iOS.
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