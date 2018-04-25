Неизвестные перехватили трафик Amazon для кражи криптовалюты

Во вторник Amazon на два часа потеряла контроль над некоторым количеством IP-адресов своих облачных сервисов. Киберпреступники, воспользовавшись известной уязвимостью интернет-протокола, перенаправляли трафик на вредоносные адреса.

Злоумышленники маскировались под посвященный криптовалютам сайт MyEtherWallet.com, что позволило им украсть около 150 000 долларов в цифровой валюте.

Согласно опубликованному Internet Intelligence твиту, инцидент имел место в 16 часов по московскому времени, киберпреступникам удалось получить контроль над 1 300 IP-адресами.

«Ни AWS ни Amazon Route 53 не были взломаны. Скомпрометирован был интернет-провайдер, благодаря чему злоумышленники получили возможность перенаправлять небольшой процент трафика на вредоносную копию легитимного домена», — заявили представители Amazon.

Эксперты считают, что во всем виновата реализация протокола граничного шлюза Border Gateway Protocol, в котором есть слабые места по части безопасности. Корпорации вроде Amazon, чей трафик перехватывают злоумышленники, на данном этапе не имеют эффективных технических средств для предотвращения таких атак.