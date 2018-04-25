Ещё
Расширение SaferVPN для Chrome раскрывает реальные IP-адреса пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расширение SaferVPN для Chrome раскрывает реальные IP-адреса пользователей 

SecurityLab.ru 1 час назад
В рамках проекта по проверке безопасности различных VPN-сервисов исследователь безопасности Паулос Йибело (Paulos Yibelo) обнаружил уязвимость (CVE-2018-10308) в расширении SaferVPN для Chrome, раскрывающую важную информацию, в том числе реальные IP-адреса пользователей.
Уязвимость проявляется при одновременной отправке запросов на несуществующий сервер, что приводит к отказу в обслуживании приложения и утечке реальных IP-адресов, DNS и другой информации, которую обычно должны скрывать VPN-сервисы.
Исследователь проинформировал разработчика о проблеме. Уязвимость устранена в версии SaferVPN 3.1.10. Йибело также опубликовал видео с демонстрацией процесса эксплуатации уязвимости:
Ранее ряд исследователей проанализировали безопасность популярных VPN-сервисов и VPN-расширений для Chrome. Как выяснилось, 70% расширений допускают утечку через DNS, а 23% VPN-сервисов раскрывают реальные IP-адреса пользователей.
SecurityLab.ru: последние новости
MikroTik устранила 0Day-уязвимость в своем оборудовании Роскомнадзор объяснил отсутствие интереса к WhatsApp и Viber Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Google и YouTube
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру418
Украинцы сгубили гордость советской промышленности57
«Томагавки» прилетели в Москву119
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»54
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ85
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение