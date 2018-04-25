Расширение SaferVPN для Chrome раскрывает реальные IP-адреса пользователей

В рамках проекта по проверке безопасности различных VPN-сервисов исследователь безопасности Паулос Йибело (Paulos Yibelo) обнаружил уязвимость (CVE-2018-10308) в расширении SaferVPN для Chrome, раскрывающую важную информацию, в том числе реальные IP-адреса пользователей.

Уязвимость проявляется при одновременной отправке запросов на несуществующий сервер, что приводит к отказу в обслуживании приложения и утечке реальных IP-адресов, DNS и другой информации, которую обычно должны скрывать VPN-сервисы.

Исследователь проинформировал разработчика о проблеме. Уязвимость устранена в версии SaferVPN 3.1.10. Йибело также опубликовал видео с демонстрацией процесса эксплуатации уязвимости:

Ранее ряд исследователей проанализировали безопасность популярных VPN-сервисов и VPN-расширений для Chrome. Как выяснилось, 70% расширений допускают утечку через DNS, а 23% VPN-сервисов раскрывают реальные IP-адреса пользователей.