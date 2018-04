Bloomberg запустит платную подписку 

depositphotos

Безусловными лидерами в этой сфере являются Financial Times и Wall Street Journal, успешным также оказался опыт The New York Times Washington Post . В 2017 году доходы NYT от подписки превысили 1 млрд долларов, или 60% от всей выручки. Только цифровая подписка обеспечила издателю 340 млн долларов, тогда как продажи интернет-рекламы принесли 238 млн долларов, а продажи печатной рекламы — 320 млн долларов (-14%). Одним из последних о запуске пейволла объявило издание Vanity Fair.