В результате взлома DNS-сервера MyEtherWallet у пользователей украли 215 ЕТН 

В твиттере MyEtherWallet подтвердили факт взлома нескольких DNS-серверов, в результате которого мошенники получали приватные данные пользователей и воровали средства, но команда смогла оперативно устранить проблему.
После перехода по ложному адресу некоторые пользователи игнорировали уведомление о незащищенном соединении и указывали секретные данные, а через 10 секунд после этого лишились сбережений. После решения проблемы, MEW идентифицировали адрес, связанный с взломом. По данным Etherscan мошеннику удалось совершить 180 транзакций и похитить 215 ЕТН (около $150 000).
В последующих твитах компания сообщила, что факт атаки не говорит об отсутствии системы безопасности и с этой проблемой может столкнуться любой другой криптокошелек. Также представители компании просят не игнорировать оповещения браузера и рекомендуют пользоваться аппаратными кошельками.
Некоторые связывают это с проблемами сервиса Google DNS, о сбоях в работе которого сообщала и биржа Binance. Напомним, что больше всего приложений, ворующих криптовалюту, нашли в GooglePlay