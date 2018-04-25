Ещё
В результате взлома DNS-сервера MyEtherWallet у пользователей украли 215 ЕТН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате взлома DNS-сервера MyEtherWallet у пользователей украли 215 ЕТН 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В твиттере MyEtherWallet подтвердили факт взлома нескольких DNS-серверов, в результате которого мошенники получали приватные данные пользователей и воровали средства, но команда смогла оперативно устранить проблему.
После перехода по ложному адресу некоторые пользователи игнорировали уведомление о незащищенном соединении и указывали секретные данные, а через 10 секунд после этого лишились сбережений. После решения проблемы, MEW идентифицировали адрес, связанный с взломом. По данным Etherscan мошеннику удалось совершить 180 транзакций и похитить 215 ЕТН (около $150 000).
В последующих твитах компания сообщила, что факт атаки не говорит об отсутствии системы безопасности и с этой проблемой может столкнуться любой другой криптокошелек. Также представители компании просят не игнорировать оповещения браузера и рекомендуют пользоваться аппаратными кошельками.
Некоторые связывают это с проблемами сервиса Google DNS, о сбоях в работе которого сообщала и биржа Binance. Напомним, что больше всего приложений, ворующих криптовалюту, нашли в GooglePlay
BitCryptoNews: последние новости
Google и Amazon могут покинуть Россию. Пока они думают, что делать В Google Play обнаружили приложения для кражи криптовалюты Amazon Web Services представила блокчейн-модель на основе Ethereum и Hyperledger Fabric
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру429
Украинцы сгубили гордость советской промышленности59
«Томагавки» прилетели в Москву120
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»54
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ89
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение