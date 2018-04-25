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Солонин: быстрые платежи облегчат доступ к системам банковских переводов
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Солонин: быстрые платежи облегчат доступ к системам банковских переводов 

Банки.ру 25 апреля 2018
Быстрые платежи должны облегчить доступ участникам рынка к системам банковских переводов. Об этом в ходе конференции «Финтех 2018» сообщил генеральный директор Ассоциации «Финтех» Сергей Солонин.
«Эта конструкция, которая позволит облегчить разным участникам рынка доступ к системам именно банковских переводов частных лиц, физических лиц. Это ускорение, удешевление и некоторые такие… инструментарии для работы с платежами между банками, то есть… эта тема, на которой заработать в некотором будущем будет вообще нельзя, но это будет массовым», — сказал Солонин.
Он отметил, что такая конструкция должна быть дешевой, бесшумной и незаметной для пользователей.
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