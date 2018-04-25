Глава «Финтеха»: платежи будут уходить в мессенджеры и соцсети

Платежи будут уходить в мессенджеры и соцсети, где присутствует внимание пользователя, сказал гендиректор Ассоциации «Финтех» Сергей Солонин на конференции «Финтех 2018».

«Есть тема с быстрыми платежами … по сути, они будут выходить из банков, выходить туда, где присутствует внимание пользователя. То есть, если мы находимся в мессенджере, скорее всего, платежи будут в мессенджерах, в социальных сетях больше времени проводим, скорее всего, платежи будут там. Это будет очень быстрое импульсное поведение», — заключил Солонин.