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Глава «Финтеха»: платежи будут уходить в мессенджеры и соцсети
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Глава «Финтеха»: платежи будут уходить в мессенджеры и соцсети 

Банки.ру 1 час назад
Платежи будут уходить в мессенджеры и соцсети, где присутствует внимание пользователя, сказал гендиректор Ассоциации «Финтех» Сергей Солонин на конференции «Финтех 2018».
«Есть тема с быстрыми платежами … по сути, они будут выходить из банков, выходить туда, где присутствует внимание пользователя. То есть, если мы находимся в мессенджере, скорее всего, платежи будут в мессенджерах, в социальных сетях больше времени проводим, скорее всего, платежи будут там. Это будет очень быстрое импульсное поведение», — заключил Солонин.
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