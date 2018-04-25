Google обновляет почту для браузера: что нового в новом Gmail

Google объявила о начале перехода одного из своих самых популярных сервисов — онлайновой почты Gmail, в которой зарегистрированы 1,4 млрд человек — на новый дизайн с новыми возможностями. Проверить доступность обновления можно, нажав на значок шестеренки в правом верхнем углу экрана — там должен появиться пункт «Попробовать новый Gmail». После этого в том же меню будет опция для возврата к привычному, классическому интерфейсу.

Основная суть внедряемых Google в браузерную версию Gmail изменений — интеграция функций, уже давно существующих в мобильном приложении, и добавление новых возможностей для бллее быстрой и легкой работы с почтой. Новый интерфейс почты светлее и аккуратнее классического, при этом большинство элементов остались на своих привычных местах.

Девиз нововведений — «успеть сделать больше». Например, просмотреть приложения (фото или документы) можно будет, сразу кликнув на значок рядом с заголовком письма во входящих, не пролистывая длинные цепочки переписки. Кнопка Snooze ("Отложить") позволит спрятать письмо, на которое прямо сейчас нет времени, из входящих на выбранный срок, а потом снова получить напоминание о нем.

У правого края экрана появились ссылки-значки ля быстрого перехода к другим облачным приложениям Google — «Календарю», «Задачам» (они теперь есть для Android, вскоре выйдет и iOS-версия) и заметкам «Keep».

Почта теперь будет пытаться привлечь внимание пользователя к входящим сообщениям, на которые он, возможно, забыл ответить, а также к тем, которые отправил, но не получил ответа в разумные сроки. Делать это будут надписями кнтрастным цветом рядом с заголовком письма во входящих:

Наконец, для веб-интерфейса Gmail станет доступна ранее появившаяся в мобильном приложении функция Smart Reply, генерирующая варианты быстрого ответа на письма при помощи алгоритмов машинного обучения.

Почта Gmail в мобильной версии начнет предлагать отписаться от рассылок, которые пользователь долгое время не читает, также появится возможность настроить «высокоприоритетные» уведомления, которые придут, даже если остальные оповещения отключены.

∎90% пользователей Google игнорируют важнейшую функцию безопасностичитайте также

Другая важная возможность обновленной Gmail касается безопасности — это «Режим конфиденциальности». Теперь для любого письма можно запретить пересылку, распечатку, копирование и скачивание, что пригодится при пересылке чувствительной информации. Более того, для таких писем можно установить «срок годности», после которого оно станет недоступно для получателя:

Также Gmail начнет предупреждать о потенциально опасных письмах — например, фишинговых — новыми яркими уведомлениями:

В официальном блоге Google не уточняются сроки доступности новых функция для всех пользователей, а также географические приоритеты их развертывания. Сказано лишь, что в меню, открываемом по нажатию значка шестеренки в верхнем правом углу, станет доступен пункт «Попробовать новый Gmail». Откатиться на классический интерфейс — по крайней мере, в обозримом будущем — можно будет в любое время.