Как подключить к ноутбуку несколько мониторов

Чем больше мониторов, тем лучше, особенно если у ноутбука очень маленький экран. Наши советы помогут подключить к лэптопу несколько мониторов и настроить их.

Подключаем монитор через HDMI, Displayport или VGA Если у вас есть самый обычный компьютерный монитор, просто подключите его к ноутбуку через порт HDMI, DisplayPort или VGA. На большинстве лэптопов для настройки нескольких мониторов служит сочетание клавиш +. В этом меню вы сможете выбрать, будет использоваться только один экран или сразу все.

Поддерживает ли ваш ноутбук несколько внешних мониторов, проще всего узнать на сайте производителя. Большинство устройств на это не способны, даже если у них есть два разъема. Существуют мониторы, такие как ASUS MB168B+, которые можно подключить к ноутбуку через USB. В этом случае питание также осуществляется по USB-соединению.

Наш совет. Подключить к лэптопу одновременно два монитора­: один через порт VGA или HDMI, а второй через USB — с большинством ноутбуков такая комбинация отлично работает.

Подключаем монитор к ноутбуку через док-станцию

Подключить дополнительный монитор к ноутбуку можно через док-станцию. Особенно большой выбор в данном случае у владельцев MacBook, но и для других устройств достаточно просто найти подходящие переходники и док-станции в интернет-магазинах.

Как использовать планшет в качестве монитора

В качестве второго монитора можно использовать планшет на Android или iPad. Но для его подключения вам понадобятся специальное приложение. Скачайте и установите на ноутбук программу iDisplay. Затем установите одноименное приложение на ваш iPad или Android-планшет. Скачать iDisplay можно здесь.

Если вы используете iPad, то и он, и ноутбук должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Для соединения введите в приложении IP-адрес вашего компьютера.

Android-планшет тоже можно подключить через Wi-Fi. Если рядом нет свободной сети, соедините устройства с помощью USB.

После подключения всех устройств через приложение iDisplay планшет можно будет использовать в качестве монитора. Программы для подключения нескольких мониторов

Если у вас возникли проблемы с использованием второго монитора, обратите внимание на эти программы: Dual Monitor Taskbar. Если вы подключили второй монитор, панель задач будет отображаться только на одном из них. Программа Dual Monitor Taskbar позволит решить проблему и расширить панель задач на все мониторы.

MurGeeMon. Это приложение поможет вам управлять всеми мониторами. Например, в пару кликов изменить разрешение одного из них.

DisplayFusion. Используйте программу, чтобы выбрать подходящий фон для ваших экранов. Инструмент растягивает изображения на оба монитора, так что вам понадобятся обои с высоким разрешением. А в этой статье мы рассказываем, что делать, если вы обнаружили на мониторе битый пиксель.

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