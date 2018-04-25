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От 16 и старше: WhatsApp вводит возрастные ограничения
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От 16 и старше: WhatsApp вводит возрастные ограничения 

Мир24 51 минуту назад
Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе. Теперь сервисом можно будет пользоваться по достижении 16 лет, сообщается в блоге компании.
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