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От 16 и старше: WhatsApp вводит возрастные ограничения
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От 16 и старше: WhatsApp вводит возрастные ограничения
Мир24
51 минуту назад
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Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе. Теперь сервисом можно будет пользоваться по достижении 16 лет, сообщается в блоге компании.
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