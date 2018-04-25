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В Яндекс. Здоровье появились экспресс-консультации
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В Яндекс. Здоровье появились экспресс-консультации 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
Разработчики Яндекса запустили новую возможность в сервисе Яндекс. Здоровье. Экспресс-консультации позволяют задать врачу короткий вопрос и быстро получить ответ. Такие консультации стоят 99 рублей и длятся пять минут. Сейчас их проводят педиатры, терапевты и гинекологи.
Если проблему не удастся решить быстро, врач предложит классическую консультацию. Она длится полчаса и стоит 499 рублей. Если пациент согласится, он заплатит только за обычную консультацию, а если нет — сервис не возьмёт с него денег. После беседы врач пришлёт отчёт с рекомендациями.
Напомним, Яндекс. Здоровье — это сервис для онлайн-консультаций с врачами. С его помощью можно получить совет специалистов разных направлений — от неврологов до косметологов, а также проконсультироваться с ветеринаром по поводу домашних питомцев. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении для iOS и Android (App Store и Google Play).
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