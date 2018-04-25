В Яндекс. Здоровье появились экспресс-консультации

Разработчики Яндекса запустили новую возможность в сервисе Яндекс. Здоровье. Экспресс-консультации позволяют задать врачу короткий вопрос и быстро получить ответ. Такие консультации стоят 99 рублей и длятся пять минут. Сейчас их проводят педиатры, терапевты и гинекологи.

Если проблему не удастся решить быстро, врач предложит классическую консультацию. Она длится полчаса и стоит 499 рублей. Если пациент согласится, он заплатит только за обычную консультацию, а если нет — сервис не возьмёт с него денег. После беседы врач пришлёт отчёт с рекомендациями.