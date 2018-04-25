Google готовит крутое обновление почты Gmail

Google готовит крутое обновление почты GmailНа арене почтовых сервисов Gmail уже более 14 лет. За это время веб-интерфейс кардинально менялся несколько раз. Сегодня компания анонсировала грядущее глобальное обновление сервиса.

В скором времени завезут сразу несколько новых фишек. Разберемся, чем лучше станет браузерный Gmail.

Быстрые действия. При наведении курсора на каждое письмо появятся сразу несколько кнопок-инструментов: архивировать, удалить, отложить для дальнейшего прочтения или отметить как прочитанный.

Удобная работа с вложениями. Появится возможность открывать вложения не открывая сам текст письма. Публиковаться прикрепленные файлы будут под строчкой с заголовком и темой письма.

Отписка от рассылок. В новом Gmail отписаться от надоедливых почтовых рассылок можно будет один раз тапнув по соответствующей иконке.

Борьба со спамом. Письма, которые Google будет принимать за потенциально опасные или спамерские, почтовик пометит красным грифом-предупреждением.

Панель инструментов. Одно из главных нововведений — установка дополнительных программ Google без переключения или открытия дополнительных вкладок.

Для бизнеса. Корпоративных пользователей ждет сразу несколько приятных нововведений.

Во-первых, появится возможность включать режим полного игнорирования оповещение кроме Push-уведомлений.

Во-вторых, Google научится понимать, какие письма важные, а какие второстепенные. В списке писем они будут подниматься на первые позиции даже в том случае, если вы не проверяли почту 2 — 3 дня.

Наконец, появится конфиденциальный режим, таймер отправленных писем (удаляются после отправки, но только между адресами зоны @gmail.com) и двухфакторная аутентификация с подтверждением по SMS.

Все эти нововведения Google планирует добавлять постепенно. Похоже, что сервис становится по-настоящему удобным.