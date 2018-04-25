Российские криптоактивисты подадут в суд на Google и Facebook

Кореи, Швейцарии, Армении и РАКИБ совместно с коллегами из Китая Казахстана создают в Люксембурге международный фонд для защиты прав криптоинвесторов с объемом в $1 млн В его задачи будет входить защита прав криптоинвесторов и всей индустрии в первую очередь в правовой сфере.

Первой задачей фонд планирует подать иск против Google , Facebook и Twitter из-за запрета рекламы криптовалюты и ICO. Напомним, первым подобное ограничение ввел Facebook на своих площадках (сама соцсеть и Instagram), затем к нему присоединились Twitter, Google и YouTube.

Иски будут поданы и к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что у них есть криптокошельки. В РАКИБ подчеркнули, что в этом случае можно будет говорить, что запрет на рекламу введен в интересах личного обогащения.

В консалтинговой фирме Deloitte считают, что шансы выиграть в споре с Google, Twitter и Facebook крайне невелики, так как компании имеют право самостоятельно определять рекламную политику и этим не нарушают закон.