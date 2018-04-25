HUAWEI представил платформу AppGallery

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай , 24 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — В последние годы китайские производители смартфонов значительно нарастили темпы освоения рынков Европы, Японии и Юго-Восточной Азии. По словам аналитика исследовательской и консалтинговой компании Gartner, в четвертом квартале 2017 года в мировом сегменте продаж смартфонов наметился общий спад. Компания Huawei стала одним из двух китайских производителей смартфонов, вошедших в четверку лидеров, продемонстрировавших рост в годовом выражении и увеличивших долю участия на рынке — в том числе, и в четвертом квартале прошлого года. Совершенно очевидно, что продукция китайских поставщиков приобретает все большую популярность у потребителей по всему земному шару.

27 марта на торжественной презентации в Париже вместе с новинкой HUAWEI P20 была представлена и платформа AppGallery. Что такое AppGallery и чем она примечательна? Об этом мы расскажем вам в представленной ниже статье.

AppGallery — официальная платформа дистрибуции приложений Huawei. Платформа дает пользователям возможность с удобством искать, загружать, управлять и обмениваться приложениями с помощью мобильных устройств Huawei. В Китае 160 млн пользователей ежемесячно пользуются магазином приложений AppGallery. На сегодняшний день общее число загрузок с помощью данной платформы уже превысило отметку в 120 миллиардов. А теперь клиенты Huawei по всему миру могут испытать возможности AppGallery, обновив EMUI до последней версии.

На главной странице AppGallery перед пользователями открывается обширный каталог тщательно отобранных приложений. В коллекциях платформы представлены новые утилиты, игры, инновационные приложения и рекомендуемые программы.

Все приложения в AppGallery отсортированы по категориям. 18 категорий (включая игры) охватывают все аспекты нашей повседневной жизни. Шопинг, кулинария, путешествия, жилье и развлечения — вы найдете здесь все, что нужно.

В верхнем разделе представлены разнообразные приложения и игры, оцениваемые по различным аспектам. В рейтинге лучших программ представлены приложения и игры с наивысшей оценкой. Самые популярные и высокорейтинговые приложения находятся на расстоянии одного щелчка клавишей мыши.

Раздел под названием «Manager» помогает пользователям обновлять и управлять своими приложениями. Здесь представлены такие функции, как «Обновления», «Мастер установок», «Мастер управления установочными пакетами» и «Очистка хранилища». Активируйте функцию «Автообновление по сети WLAN» — и AppGallery будет автоматически поддерживать ваши приложения в актуальном состоянии, обновляя их при подключении устройства к сети WiFi в процессе зарядки. Больше удобства и рациональности, меньше забот.

Me — еще один важный раздел AppGallery — помогает пользователям управлять своими подарками, комментариями и ответами, просматривать историю покупок, а также корректировать настройки AppGallery. Пользователи также могут здесь найти необходимую помощь.

Получить эксклюзивные подарки от Huawei можно в разделе «Gift»: здесь представлены разнообразные ваучеры, VIP-карты, специальные скидки и экслюзивные внутриигровые элементы. Всевозможные щедрые предложения и акции регулярно обновляются и доступны только пользователям платформы Huawei. В магазине AppGallery вас ждут приятные сюрпризы и продукты, делающие нашу жизнь комфортнее и лучше.

Кроме обширного контента и простых в управлении функций плаформа AppGallery также гарантирует высокое качество приложений с помощью четырехуровневого механизма защиты: все программы в обязательном порядке проходят проверку на приватность, сканирование уязвимостей, процедуру выявления злонамеренного поведения и ручной анализ безопасности использования настоящих имен. AppGallery соответствует требованиям Общего регламента ЕС по защите персональных данных (GDPR), а разработчики платформы прилагают все усилия для защиты персональных данных пользователей. Удобство и конфиденциальность вам обеспечены.

Безопасные приложения и нескончаемые удовольствия — погрузитесь в мир ярких впечатлений с Huawei AppGallery уже сегодня!

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