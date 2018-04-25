Хакер взломал криптокошелек MyEtherWallet и похитил $160 тыс.

Неизвестный хакер или хакеры взломали DNS-серверы online-кошелька MyEtherWallet.com, в результате чего заходившие на сайт пользователи перенаправлялись на его поддельную версию. После авторизации жертв на поддельном сайте злоумышленники похищали их закрытые ключи, с помощью которых получали доступ к криптовалютным кошелькам.

Поддельные сайты можно было легко заметить, поскольку хакер использовал самоподписанный TLS-сертификат, вызывавший ошибку во всех современных браузерах. Тем не менее, далеко не все пользователи обратили внимание на ошибку и продолжали процесс авторизации.

Спустя около двух часов после того, как MyEtherWallet начал восстанавливать доступ к своим записям DNS, злоумышленник уже успел перевести похищенную криптовалюту на свой кошелек. В общей сложности хакеру удалось похитить 25 монет Ether стоимостью $160 тыс. на момент осуществления транзакции.