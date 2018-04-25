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Yahoo оштрафована на $35 млн за нераскрытие информации об утечке
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Yahoo оштрафована на $35 млн за нераскрытие информации об утечке 

Anti-Malware.ru 30 минут назад
Американские регуляторы заявили, что компания Altaba (в прошлом Yahoo) заплатит штраф в размере $35 миллионов за сокрытие информации об утечке данных, которые были похищены киберпреступниками.
Как заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (США), произошедшая в 2014 году утечка, в которой обвиняются российские киберпреступники, затронула сотни миллионов учетных записей Yahoo. Среди полученных злоумышленниками данных были: имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, зашифрованные пароли и вопросы безопасности.
Несмотря на то, что Yahoo довольно быстро обнаружила факт утечки, компания скрывала информацию об инциденте более двух лет.
«Неспособность Yahoo оценить свои обязательства по предоставлению информации о важных киберинцидентах привела к тому, что инвесторы оставались в полном неведении на протяжении определенного периода времени», — заявили представители комиссии. — «Публичные компании должны сохранять контроль и иметь процедуры для надлежащей оценки киберинцидентов и раскрытия соответствующей информации инвесторам».
Напомним, что Yahoo больше не является независимой компанией, ее финансовые холдинги находятся в отдельной компании, которая теперь называется Altaba. Verizon продолжает управлять брендом Yahoo, в том числе почтовым сервисом и множеством новостных и развлекательных веб-сайтов.
В сентябре прошлого года стало известно, что Yahoo придется столкнуться с общенациональным судебным разбирательством, инициированным от имени более одного миллиарда пользователей, которые заявили, что их личная информация была скомпрометирована в результате трех серьезных нарушений данных.
Руководству Yahoo и Equifax даже пришлось ответить за утечки перед Сенатом.
Ранее признавшийся в атаках на системы американской компании Yahoo Карим Баратов, выходец из Казахстана, а ныне гражданин Канады, действовал по поручению своих сообщников из ФСБ. Об этом в ноябре заявило следствие.
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