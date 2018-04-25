Yahoo оштрафована на $35 млн за нераскрытие информации об утечке

Американские регуляторы заявили, что компания Altaba (в прошлом Yahoo ) заплатит штраф в размере $35 миллионов за сокрытие информации об утечке данных, которые были похищены киберпреступниками.

Как заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам ( США ), произошедшая в 2014 году утечка, в которой обвиняются российские киберпреступники, затронула сотни миллионов учетных записей Yahoo. Среди полученных злоумышленниками данных были: имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, зашифрованные пароли и вопросы безопасности.

Несмотря на то, что Yahoo довольно быстро обнаружила факт утечки, компания скрывала информацию об инциденте более двух лет.

«Неспособность Yahoo оценить свои обязательства по предоставлению информации о важных киберинцидентах привела к тому, что инвесторы оставались в полном неведении на протяжении определенного периода времени», — заявили представители комиссии. — «Публичные компании должны сохранять контроль и иметь процедуры для надлежащей оценки киберинцидентов и раскрытия соответствующей информации инвесторам».

Напомним, что Yahoo больше не является независимой компанией, ее финансовые холдинги находятся в отдельной компании, которая теперь называется Altaba. Verizon продолжает управлять брендом Yahoo, в том числе почтовым сервисом и множеством новостных и развлекательных веб-сайтов.

В сентябре прошлого года стало известно, что Yahoo придется столкнуться с общенациональным судебным разбирательством, инициированным от имени более одного миллиарда пользователей, которые заявили, что их личная информация была скомпрометирована в результате трех серьезных нарушений данных.

Руководству Yahoo и Equifax даже пришлось ответить за утечки перед Сенатом.