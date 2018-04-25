В Европе запретили пользоваться WhatsApp детям до 16 лет

В Европе запретили пользоваться WhatsApp детям до 16 летПохоже, что Facebook не на шутку испугался разбушевавшихся цензоров ЕС . Сначала социальная сеть во главе с Марком Цукербергом слила более 50 миллионов учетных записей налево рекламодателям, а теперь старается придерживаться всех требований Европарламента

Более того, Facebook даже ужесточает собственные правила. С 25 мая в Европе официально запрещено пользоваться принадлежащим социальной сети мессенджером WhatsApp пользователям, не достигшим 16 лет.

Все подростки получат уведомления с необходимостью подтвердить их возраст. Зарегистрированным на Facebook предстоит получить еще и родительское разрешение на обмен личной информацией на платформе.

При отсутствии такого подростки увидят типичную страницу соцсети, не связанную с личными данными и не использующую «умные» алгоритмы формирования ленты.

За пределами Европы WhatsApp по-прежнему могут пользоваться подростки достигшие возраста 13 лет. Увы, пока это все выглядит лишь как хорошо раздутая формальность. В реалиях современного интернета даже пятилетний ребенок может подтвердить, что ему 16.