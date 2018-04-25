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В Европе запретили пользоваться WhatsApp детям до 16 лет
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В Европе запретили пользоваться WhatsApp детям до 16 лет 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В Европе запретили пользоваться WhatsApp детям до 16 летПохоже, что Facebook не на шутку испугался разбушевавшихся цензоров ЕС. Сначала социальная сеть во главе с Марком Цукербергом слила более 50 миллионов учетных записей налево рекламодателям, а теперь старается придерживаться всех требований Европарламента.
Более того, Facebook даже ужесточает собственные правила. С 25 мая в Европе официально запрещено пользоваться принадлежащим социальной сети мессенджером WhatsApp пользователям, не достигшим 16 лет.
Все подростки получат уведомления с необходимостью подтвердить их возраст. Зарегистрированным на Facebook предстоит получить еще и родительское разрешение на обмен личной информацией на платформе.
При отсутствии такого подростки увидят типичную страницу соцсети, не связанную с личными данными и не использующую «умные» алгоритмы формирования ленты.
За пределами Европы WhatsApp по-прежнему могут пользоваться подростки достигшие возраста 13 лет. Увы, пока это все выглядит лишь как хорошо раздутая формальность. В реалиях современного интернета даже пятилетний ребенок может подтвердить, что ему 16.
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