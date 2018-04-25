«В контроле за информацией главное — сохранение здравого смысла, а не добавление нового избыточного регулирования»

Инициатива, по замыслу авторов, призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных. При этом наказание предусмотрят за распространение недостоверной информации любой тематики. Комментирует Татьяна Терещенко адвокат, действительный член Королевского института арбитров (Fellow of CIArb), London:

«Риск злоупотреблений достаточно высок. А перекладывание бремени отслеживания и, главное, оценки достоверности на некоторые органы власти точно нельзя назвать взвешенным решением. Оценка информации — это результат анализа всех фактических обстоятельств и задача суда. В условиях принципа свободы поиска, сбора и распространения информации, который закреплен в Федеральном законе № № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также с учетом презумпции добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 5 ст. 10 ГК) любое сомнение относительно существа информации должно быть доказано с соблюдением принципа справедливого процесса.

Подобное предложение — это своего рода отражение общего тренда по проблемам информационной безопасности: обработка информации посредством технологий — реальность, а кибератаки — серьезная угроза. Например, происходит ужесточение требований к защите персональных данных и повышение штрафов за нарушения в этой сфере. Так, в числе законодательных инициатив — предложения по введению дополнительных обязанностей для владельцев публичных сетей на территории РФ , доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей. Предлагается наделить пользователя соцсети правом требовать от владельца сети в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования ограничить доступ или удалить представленную в ней общественно значимую недостоверную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Наказание рублем серьезное — штрафы для владельцев социальных сетей за нарушение таких обязанностей — от 3 млн до 5 млн рублей, для юрлиц — от 30 млн до 50 млн рублей. Следить за всем этим предлагается Роскомнадзору

Насколько на самом деле такие меры исполнимы и оправданы — вопрос. Поскольку пользователи самостоятельно формируют содержание своих страниц, а скорость модерации и количество пользователей объективно требуют разумного времени. Равным образом и относительно комментируемой инициативы главным является сохранение здравого смысла, а не добавление нового избыточного и неоправданно жесткого регулирования без каких-либо механизмом контроля за деятельностью надзорных органов. Не говоря уже о технических и временных нюансах исполнения подобных требований».