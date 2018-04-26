Ещё
Взломщики iPhone сами оказались жертвами взлома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взломщики iPhone сами оказались жертвами взлома 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Thomas White / Reuters
Неизвестные хакеры начали шантажировать программистов из компании GrayKey, публикуя исходные коды устройств для взлома iPhone. Об этом сообщает Motherboard.
По словам производителей, девайсы под названием GrayKey 2 могут разблокировать практически любой современный iPhone, обходя стандартную защиту паролем. Программисты продают эту технологию правоохранительным органам, однако утечка кода может сделать их устройства бесполезными.
Злоумышленники уже начали публиковать фрагменты кода в открытом доступе. В качестве выкупа они потребовали у компании GrayKey два биткоина (около 18,5 тысячи долларов по текущему курсу). Разработчики устройства подтвердили журналистам Motherboard утечку данных, которая и привела к попытке вымогательства.
Однако представители компании пояснили, что у злоумышленников есть на руках только код интерфейса устройства, который ранее уже попадал в открытый доступ из-за неправильных настроек на сайте одного из клиентов. Поэтому разработчики быстро заблокировали доступ к интерфейсу, чтобы обезвредить злоумышленников.
Ранее хакер под ником X~zakaria взломал официальный сайт украинского министерства энергетики и также потребовали выкуп в биткоинах. За свои «услуги» по дешифровке злоумышленник попросил 0,1 BTC (почти тысячу долларов).
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль167
ЦБ отозвал лицензии у двух банков18
Глава МЧС ответил Михалкову106
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр27
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение