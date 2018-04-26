Взломщики iPhone сами оказались жертвами взлома

Неизвестные хакеры начали шантажировать программистов из компании GrayKey, публикуя исходные коды устройств для взлома iPhone. Об этом сообщает Motherboard.

По словам производителей, девайсы под названием GrayKey 2 могут разблокировать практически любой современный iPhone, обходя стандартную защиту паролем. Программисты продают эту технологию правоохранительным органам , однако утечка кода может сделать их устройства бесполезными.

Злоумышленники уже начали публиковать фрагменты кода в открытом доступе. В качестве выкупа они потребовали у компании GrayKey два биткоина (около 18,5 тысячи долларов по текущему курсу). Разработчики устройства подтвердили журналистам Motherboard утечку данных, которая и привела к попытке вымогательства.

Однако представители компании пояснили, что у злоумышленников есть на руках только код интерфейса устройства, который ранее уже попадал в открытый доступ из-за неправильных настроек на сайте одного из клиентов. Поэтому разработчики быстро заблокировали доступ к интерфейсу, чтобы обезвредить злоумышленников.

Ранее хакер под ником X~zakaria взломал официальный сайт украинского министерства энергетики и также потребовали выкуп в биткоинах. За свои «услуги» по дешифровке злоумышленник попросил 0,1 BTC (почти тысячу долларов).