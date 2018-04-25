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Хакеры взломали устройство GrayKey для обхода защиты iPhone
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Хакеры взломали устройство GrayKey для обхода защиты iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Хакеры взломали устройство GrayKey для обхода защиты iPhoneВ середине марта в сети появилась информация о выходе универсального гаджета для взлома любых айфонов. По заверению компании GrayShift, ее девайс GrayKey способен взломать защищенный паролем iPhone в кратчайшие сроки.
Правда это или нет мы вряд ли узнаем в ближайшее время, но устройством очень быстро заинтересовалось правительство США. Парочка GrayKey по цене в $15 000 отправилась на нужды руководства страны.
По иронии судьбы одно из устройств GrayKey было взломано хакерами. В распоряжении злоумышленников оказался пользовательский интерфейс девайса для обхода защиты айфонов.
За свое молчание предприимчивые хакеры тут же запросили вознаграждение в виде $15 000. Оплату требуют в биткоинах, а чтобы запугать представителей компании GrayShift, стали выкладывать в интернет фрагменты кода прошивки устройства.
В GrayShift спокойны. Уверяют, все разрабатываемые устройства еще проходят тестирования. Необходимые изменения уже внесли в интерфейс и закрыли возможность несанкционированного доступа.
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