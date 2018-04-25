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Сеть re:Store запустила программу покупки iPhone «по подписке»
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Сеть re:Store запустила программу покупки iPhone «по подписке» 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Официально программа начнет работу с пятницы, 27 апреля. Партнером выступает американская компания Belmont, которая будет выкупать подержанные устройства, и ХКФ-банк, но позже к программе могут подключиться и другие банки.
Пользователи смогут приобрести iPhone 8 или 8 Plus в рассрочку на 18 месяцев. Кроме того, клиент должен сделать ежегодный взнос, который гарантирует выкуп его модели по фиксированной цене через 12 месяцев и возможность приобретения нового iPhone.
Основными условия для приема старого устройства является его рабочее состоянии, отсутствие физических, механических повреждений и следов попадания влаги.
Поучаствовать в программе можно до 1 сентября 2018 года. В рамках «подписки» пользователь выплатит примерно два трети стоимости устройства, что позволит снизить платеж в сравнении с рассрочкой и в будущем снизить общие расходы использования смартфонов, заверили в ХКФ-банке.
В начале апреля ХКФ-банк запустил подобную программу с сетью iPort. Издание отмечает, что запуск аналогичных программ планируют также Cstore, «Связной» и «М. Видео».
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