Сеть re:Store запустила программу покупки iPhone «по подписке»

Официально программа начнет работу с пятницы, 27 апреля. Партнером выступает американская компания Belmont, которая будет выкупать подержанные устройства, и ХКФ-банк , но позже к программе могут подключиться и другие банки.

Пользователи смогут приобрести iPhone 8 или 8 Plus в рассрочку на 18 месяцев. Кроме того, клиент должен сделать ежегодный взнос, который гарантирует выкуп его модели по фиксированной цене через 12 месяцев и возможность приобретения нового iPhone.

Основными условия для приема старого устройства является его рабочее состоянии, отсутствие физических, механических повреждений и следов попадания влаги.

Поучаствовать в программе можно до 1 сентября 2018 года. В рамках «подписки» пользователь выплатит примерно два трети стоимости устройства, что позволит снизить платеж в сравнении с рассрочкой и в будущем снизить общие расходы использования смартфонов, заверили в ХКФ-банке.