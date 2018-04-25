Mail.ru Group запустит контекстную рекламу во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Юле» 

Рекламодатель сможет настраивать набор поисковых фраз для показа рекламы и указать текст, который будет отображаться в объявлении. Такое таргетирование будет доступно для всех рекламных форматов и площадок платформы myTarget (портал Mail.Ru, VK, OK и медиапроектах холдинга).
Выручка от интернет-рекламы в 2017 году у Mail.Ru Group выросла на 28,9% и составила 23,77 млрд рублей.
Собеседники «Ъ» полагают, что Mail.Ru Group придется побороться с доминированием двух крупнейших участников рынка контекстной рекламы в России — «Яндекса» и Google. Если холдинг сможет предложить приемлемое соотношение цены и эффективности рекламного продукта, то ему удастся быстро привлечь большое количество новых рекламодателей.