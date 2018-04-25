Mail.ru Group запустит контекстную рекламу во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Юле»

Рекламодатель сможет настраивать набор поисковых фраз для показа рекламы и указать текст, который будет отображаться в объявлении. Такое таргетирование будет доступно для всех рекламных форматов и площадок платформы myTarget (портал Mail.Ru , VK, OK и медиапроектах холдинга).

Выручка от интернет-рекламы в 2017 году у Mail.Ru Group выросла на 28,9% и составила 23,77 млрд рублей.