Что заменит Google Play Music после смерти сервиса в конце года

Play Music — сервис потокового воспроизведения музыки и подкастов от Google . Платформу запустили в 2011 году, а сегодня в её базе есть чуть больше 40 миллионов песен. Если верить источникам, сервис закроют до конца этого года. На его место придёт YouTube Remix.

Слухи о запуске музыкального сервиса YouTube Remix начали ходить ещё в декабре. Тогда платформу просто причисляли к будущим конкурентам Apple Music и Spotify, но оказалось, что у Google на неё более важные планы.

Как сообщает Droid-life со ссылкой на проверенные источники, YouTube Remix заменит Google Play Music к концу 2018 года. Когда именно это произойдёт — неизвестно. При этом инсайдеры дают понять, что у нынешних пользователей сервиса не будет выбора.

YouTube Remix опередит виртуальный каталог музыки обычного YouTube и будет поддерживать большинство функций Play Music. В их числе также окажутся умные плей-листы.

Выбор в пользу одного музыкального сервиса вместо двух кажется логичным. Надеемся, что новая платформа будет удобнее, а переход на неё не вызовет никаких проблем. Обсудить слухи можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.